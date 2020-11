Siria: più di 50 mezzi militari turchi condotti a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Turchia presenti nel nord della Siria hanno condotto nel governatorato di Idlib più di 50 veicoli militari, comprendenti carri armati. Lo ha riferito un attivista locale al quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. I mezzi sono stati distribuiti in vari punti d’osservazione dell’area, mentre il governo siriano e le milizie filo-governative bombardavano villaggi e località della regione di Jabal al Zawiya, a sud di Idlib. I mezzi, riferisce l’attivista, sono stati condotti in Siria attraverso il valico di confine dai Kafrlossin e comprendevano veicoli pesanti e materiale logistico. Il rinforzo militare turco è ritenuto essere il maggiore, in termini numerici, che ha fatto ingresso nel nord del paese nel corso di novembre. (Res)