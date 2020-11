Siria: il tracollo della lira siriana aggrava l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calo nel prezzo della lira siriana sul mercato nero, a circa 3.000 sul dollaro Usa, si è riflesso in un aumento del prezzo di merci e prodotti superiore al 15 per cento nel mese di novembre. Di conseguenza, il costo della vita mensile per le famiglie siriane è cresciuto a 600 mila lire siriane (circa 200 dollari). E’ quanto emerge da dati del centro Qasion di Damasco. Fonti siriane hanno rivelato al quotidiano “Al Arabi al Jadid” che i mercati stanno vivendo un “caos dei prezzi” a causa dell’assenza di controllo e del calo del potere d’acquisto, dopo che il prezzo di prodotti alimentari di base ha registrato un netto aumento. Sul mercato ufficiale il prezzo del dollaro è circa 1.250 lire, ma non è disponibile, il che spinge investitori, importatori e commercianti a ottenerlo sul mercato nero. (Res)