Siria: Turchia effettuerà pattugliamenti a sud di Idlib

- La Turchia condurrà pattugliamenti interni nella regione di Jabal al Zawiya, a sud di Idlib, dove sono di stanza milizie vicine al governo della Siria e presso le linee di contatto con le forze armate siriane. La notizia giunge dopo che la Turchia ha installato postazioni militari nell’area. Secondo quanto ha dichiarato al portale siriano “Enab baladi” un comandante del Fronte per la liberazione nazionale (milizia vicina alle forze turche), le forze di Ankara avrebbero organizzato pattugliamenti settimanali che avranno luogo dal campo di Al Mastuma – a sud di Idlib – fino al villaggio di Qawqfin, nella regione di Jabal al Zawiya. La notizia non è stata confermata dal portavoce del Fronte per la liberazione nazionale. (Res)