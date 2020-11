Imprese: Di Stefano, l'auspicio politico è che il numero dei progetti supportati in Asia cresca ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri, Manlio di Stefano, in una intervista a "L'Economia del Corriere della Sera" spiega che "all'estero agiscono aziende che hanno spesso alle spalle una filiera tutta italiana. Ecco perché una gara vinta oltreconfine ha un impatto importante sulla ricchezza prodotta nel nostro Paese e sull'occupazione. Inoltre il 45 per cento delle imprese che abbiamo supportato era di dimensioni piccole o medie. Nel complesso l'attività del ministero degli Esteri e della rete diplomatico-consolare a supporto delle imprese che operano all'estero si traducono nel complesso dei loro effetti diretti, indiretti e indotti in un contributo all'economia nazionale di 31 miliardi di valore aggiunto pari all'1.9 per cento del PIl 2019". Nel 2019 ben 122 delle gare supportate avevano a che fare con la Cina, quindi il 22,5 per cento del totale, quasi una su quattro. "L'attività in Cina ha a che fare con la Belt and Road Initiative ma anche con il fatto che sono proprio i Paesi asiatici, dove l'economia sta crescendo a ritmi più sostenuti, a fornire le maggiori opportunità. Qui servono infrastrutture e macchinari. L'auspicio politico è che il numero dei progetti supportati in Asia cresca ancora in futuro". (segue) (Res)