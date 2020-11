Governo: Orlando (Pd), sì al dialogo con Berlusconi ma non con i sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrea Orlando, il 'numero due' del Pd che sta partecipando alle riunioni riservate chiamate a rilanciare l'azione politica e programmatica del governo, in una intervista a "La Stampa" invia un messaggio sul dialogo con le opposizioni: "Se Forza Italia cerca un compromesso col resto del centrodestra, questo è legittimo ma non sono state sciolte due contraddizioni, sull'Europa e sul virus, che rendono impossibile la collaborazione con Lega e Fratelli d'Italia". Il Pd ha fatto una proposta significativa di dialogo, Berlusconi ha aperto, il centrodestra si è diviso e ricomposto e ora la palla torna alla maggioranza. "Persiste in quello schieramento una posizione radicalmente anti-europea ed è difficile la gestione di risorse europee con chi cerca in tutti i modi di dimostrare il fallimento dell'Europa. Questa sarebbe già un'impresa quasi impossibile ma c'è un ostacolo, ancora più grande: pezzi della destra continuano ad esprimere sul Covid un semi-negazionismo con toni diversi da quelli di Berlusconi". "In Parlamento - osserva Orlando - l'onorevole Borghi della Lega ha sostenuto un'interpretazione molto originale della Costituzione: poiché il diritto al lavoro viene citato nell'articolo 1 prevale sul diritto alla salute, che viene molti articoli dopo. Su questo è molto difficile trovare mediazioni. Se sostieni che tutta questa vicenda è una montatura o poco ci manca, a quel punto il confronto non cade sul metodo o sulle distanze ideologiche ma sull'impossibilità quasi metafisica di trovare un punto di equilibrio", ha concluso il vicesegretario del Pd.(Res)