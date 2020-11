Senegal-Spagna: rafforzata cooperazione per gestione legale e sicura dei flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri spagnola, Arancha González Laya, si è recata ieri in Senegal per discutere con le autorità locali la cooperazione congiunta "nella gestione ordinata, sicura e legale dei flussi migratori". Come riportato in una note del dicastero, il Senegal è considerato "uno dei nostri partner prioritari in Africa e un paese chiave per la Spagna nella gestione dei flussi migratori". La ministra nel corso dell'incontro con il presidente Macky Sall ha ribadito l'interesse "a canalizzare le migrazioni attraverso canali regolari, nonché l'impegno comune nella lotta contro le reti criminali della tratta di esseri umani". In tal senso, Gonzalez Laya ha annunciato l'imminente invio di un aereo di sorveglianza marittima da 15 persone (2 equipaggi) e di una nave oceanica da 25 persone per rinforzare il distaccamento spagnolo che è costituito da due motovedette della Guardia Civil e un elicottero della Polizia nazionale. La ministra degli Esteri spagnola ha poi avuto un dialogo con il suo omologo senegalese che ha permesso di "progredire e di approfondire il dialogo bilaterale in settori quali la questione migratoria, la sicurezza e la difesa, la cooperazione allo sviluppo, la cooperazione culturale, la revisione dei memorandum e degli accordi in sospeso, la collaborazione economica e commerciale e il sostegno alle imprese spagnole presenti in Senegal". Per Gonzalez Laya, inoltre, il Senegal è un Paese chiave per la stabilità e la sicurezza del Sahel, nonché la base dalla quale i nostri soldati contribuiscono agli sforzi per combattere il terrorismo". (Spm)