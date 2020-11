Iraq: Al Sadr parteciperà alle elezioni in caso di vantaggio su altre forze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moqtada al Sadr, chierico sciita iracheno e leader del movimento sadrista, ha deciso che parteciperà alle prossime elezioni legislative dell’Iraq (previste per il 6 giugno 2021) se dovesse ritenere che le consultazioni daranno al suo partito la maggioranza in parlamento. Tale decisione, ha scritto Al Sadr sul suo profilo Twitter, giungerebbe per liberare il Paese da “corruzione, subordinazione e deviazione”. Il leader sciita aveva in precedenza giurato di non partecipare, ma se "il motivo che mi ha condotto a giurare di non partecipare alle elezioni verrebbe meno, e sarei libero dal giuramento”, ha aggiunto Al Sadr. Il leader sciita aveva annunciato, otto mesi fa, che non avrebbe sostenuto né il movimento sadrista né altri blocchi candidati alle prossime elezioni legislative. Un esponente sadrista ha dichiarato giovedì scorso al portale web iracheno "Shafaq" che il movimento sarà presente alle elezioni con una nuova denominazione. (Res)