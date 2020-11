Iraq-Turchia: telefonata Barzani-Cavusoglu, focus su Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu. Nel corso della telefonata il capo della diplomazia di Ankara ha presentato le sue condoglianze per la recente scomparsa di due esponenti curdi di primo piano, fra cui il governatore di Erbil, a causa del Covid-19. I due hanno successivamente discusso dei mezzi per rafforzare gli sforzi congiunti nella lotta al coronavirus. Secondo dati di sabato 21 novembre, il Kurdistan ha registrato in tutto 92.938 casi di coronavirus, 57.517 dei quali guariti, e 2.977 decessi. (Res)