Iraq-Russia: ministro Esteri Baghdad in visita a Mosca il 25 e il 26 novembre

- Il ministro degli Esteri dell’Iraq, Fuad Hussein, si recherà in visita in Russia il 25 e il 26 novembre. Lo annuncia un comunicato della diplomazia di Baghdad. Secondo il comunicato, il ministro ha presieduto un incontro di coordinamento dei rappresentanti dei ministeri iracheni presso la Commissione congiunta russo-irachena. In tale occasione, Hussein ha sottolineato “l’importanza della visita che svolgerà a Mosca il 25-26 del mese corrente, in risposta a un invito rivolto dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov”, aggiungendo che il governo si sforza di “investire in questa visita per rafforzare la cooperazione con la Federazione russa nei settori economico, culturale e politico, allo scopo di creare un equilibro nelle sue relazioni internazionali”. (Res)