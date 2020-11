Giordania-Arabia Saudita: telefonata Abdullah II-Salman, focus su G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re della Giordania, Abdullah II, ha avuto ieri sera una conversazione telefonica con il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud. Lo riferisce l'agenzia di stampa giordana "Petra". Nel corso del colloquio i due hanno discusso delle relazioni “fraterne e solide fra i due paesi e popoli fratelli”. Il monarca giordano ha inoltre espresso il suo apprezzamento per l’invito, rivolto dal re saudita alla Giordania, a partecipare in qualità di ospite d’onore al vertice del G20, conclusosi ieri in videoconferenza da Riad. Il sovrano di Amman ha inoltre elogiato il lavoro dell’Arabia Saudita durante la sua presidenza annuale del Gruppo dei 20, e i suoi sforzi per proteggere l’economia globale, particolarmente alla luce delle conseguenze della pandemia di Covid-19. (Res)