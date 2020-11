Trasporto aereo: Germania, un miliardo di euro in aiuti per il settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende sostenere il settore del trasporto aereo, gravemente colpito dalla crisi del coronavirus. A tal fine, è stato raggiunto un accodo tra i ministri delle Finanze e dei Trasporti, rispettivamente Olaf Scholz e Andreas Scheuer. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'intesa prevede lo stanziamento di un miliardo di euro, ripartito a metà tra governo federale ed esecutivi dei Laender. Al nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo, inaugurato il 31 ottobre scorso con 14 anni di ritardo sulla scadenza originariamente stabilita, andranno 660 milioni di euro. L'ammontare copre il disavanzo dell'azienda pubblica che opera la scalo, Aeroporti di Berlino-Brandeburgo (Fbb), in cui il governo federale detiene una partecipazione del 26 per cento. I Laender di Berlino e Brandeburgo hanno una quota del 37 per cento ciascuno. L'esecutivo federale sosterrà anche gli altri scali di cui è comproprietario: Colonia, Bonn e Monaco di Baviera. Gli aiuti verranno inclusi nella legge di bilancio per il 2021 che, in discussione al Bundestag, dovrebbe essere approvato alle metà di dicembre prossimo. Sovvenzioni verranno erogate anche a favore dell'Agenzia per la sicurezza aerea tedesca (Dfs), con un aumento di capitale da 300 milioni di euro. (Geb)