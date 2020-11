Speranza: "Con il modello attuale a Natale ci si sposterà solo se tutte le Regioni saranno gialle"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un Natale diverso, più sobrio, proprio come illustrato dal presidente del Consiglio. Così il ministero della Salute, Roberto Speranza, ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa" ha sottolineato che non sarà possibile vivere le feste come abbiamo sempre fatto. "In base al modello costruito sarebbe possibile spostarsi tra le regioni solo se tutte fossero zona gialla. Bisogna comunque evitare gli spostamenti non essenziali" ha detto Speranza.Rispetto al tema vaccini, il titolare del dicastero della Salute ha dichiaro "io penso che l'Italia debba provare a raggiungere l'immunità di gregge con la persuasione. Io penso che con una campagna vera in cui spieghiamo perché è giusto fare il vaccino riusciremo a raggiungere l'immunità di gregge senza l'obbligatorietà. Ma è evidente che dobbiamo raggiungerla quindi lo valuteremo in coso d'opera".Riguardo ai primi dati in calo, Speranza ha detto che non bastano e che bisogna tenere duro "l'indice Rt è sceso a 1,18 e diminuirà nei prossimi giorni ma non sono ancora sufficienti". "Nelle ultime due settimane - ha proseguito - vediamo elementi in controtendenza ma ci sono ancora numeri imponenti che non ci permettono assolutamente di abbassare la guardia, sarebbe un errore gravissimo".Per quanto riguarda, invece, la pressione sulle terapie intensive, il ministro ha detto "il dato di fatto è che c'è una pressione molto forte che comunque il nostro sistema sta sostenendo. Possiamo evitare il lockdown generale perché il Paese si è dotato di più posti letto ma questo non significa che possiamo affrontare una nuova impennata. Guai a sottovalutare la situazione ma il paese è certamente più forte di quanto lo era a marzo".(Rin)