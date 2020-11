Germania: dibattito su messa al bando di AfD per estremismo di destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferve il dibattito nella politica tedesca sulla possibile messa al bando per estremismo di destra di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche negli ambienti radicali. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, a dar via alla discussione è stato il ministro dell'Interno della Turingia, Georg Maier, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Per Maier, “non può più essere escluso, come ultima ratio,” un procedimento della Corte costituzionale federale (Bverfg) per vietare AfD “in caso di sua ulteriore radicalizzazione”. All'origine della polemica vi è la dimostrazione dei negazionisti del coronavirus e degli oppositori delle norme anticontagio, tra cui diversi militanti di estrema destra, tenuta a Berlino il 18 novembre scorso, presso il Bundestag protetto dalla polizia. In quell'occasione, AfD ha consentito l'ingresso nel parlamento federale ad alcuni manifestanti, suoi sostenitori, che hanno aggredito e insultato i deputati degli altri partiti. Per Maier, questa è l'ultima dimostrazione di come AfD si stia sviluppando “nella direzione dell'estrema destra”. Secondo il ministro dell'Interno della Turingia, l'irruzione nel Bundestag mostra come sia “sempre più ovvio” che AfD è “il braccio in parlamento dell'estrema destra e cerca di minare dall'interno la democrazia parlamentare”. Per Maier, “è compito della politica e della società affrontare e respingere questa forza antidemocratica”. (Geb)