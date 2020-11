Vietnam-Italia: Settimana della cucina italiana nel mondo, iniziative in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 29 novembre si celebra anche in Vietnam la quinta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo. Nel paese il programma di eventi è iniziato il 12 novembre e proseguirà fino al 13 dicembre. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata d’Italia a Hanoi. La Settimana della cucina è un’iniziativa che coinvolge l’intera rete di 296 missioni diplomatiche, consolari e Istituti italiani di cultura nella promozione della cultura culinaria italiana: un pilastro della dieta mediterranea e componente cruciale dell’identità e dello stile di vita italiani. Oltre mille eventi verranno organizzati in tutto il mondo durante la rassegna, allo scopo di promuovere all’estero la cucina italiana di qualità e la cultura dei suoi territori. Oltre dieci eventi sono in agenda per questa edizione in Vietnam, organizzata in collaborazione con molti partner locali a Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang e Nha Trang. Le iniziative comprendono masterclass con cuochi e sommelier italiani, degustazioni, eventi culturali, mostre, lezioni di cucina, fiere di prodotti italiani in supermercati e gastronomie vietnamite, pranzi e cene tematiche con celebrità locali e protagonisti italiani della scena culinaria e gastronomica in Vietnam. (segue) (Com)