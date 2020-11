Vietnam-Italia: Settimana della cucina italiana nel mondo, iniziative in diverse città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non da ultimo, decine di ristoranti italiani in tutto il Vietnam, da Hanoi a Ho Chi Minh City, da Da Nang a Nha Trang, da Vung Tau a Da Lat, offriranno a tutti i propri clienti menù e specialità autentiche per l’occasione, a prezzi vantaggiosi, fino al 29 novembre. L’obiettivo resta quello di fornire ulteriore visibilità alla cucina italiana e ai suoi prodotti, rivelare la sua intima connessione con i concetti di convivialità, stile di vita e salute, ma anche mostrarne la capacità di veicolo di scambio e arricchimento culturale, nel confronto con la tradizione gastronomica vietnamita. Anche in questa quinta edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, l’Italia si presenta al pubblico vietnamita con il meglio della propria cultura enogastronomica e con l’eccellenza della propria filiera di prodotti di qualità. Un impegno di tutto il Sistema Italia in questo paese, ambasciata d’Italia a Hanoi, consolato generale a Ho Chi Minh City, Ufficio Ice e Camera di Commercio italiana in Vietnam (Icham), coerente con la missione di consolidare le relazioni culturali e commerciali con un paese prioritario quale il Vietnam. (Com)