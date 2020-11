Germania: Esken (SpD), intelligence rafforzi sorveglianza su AfD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenzia di intelligence interna tedesca, l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV) deve rafforzare la sorveglianza su Alternativa per la Germania (AfD), formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. È quanto affermato da Saskia Esken, copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) con Norbert Walter-Borjans. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, per Esken “è imperativo che il BfV non tenga sotto osservazione soltanto AfD, ma anche i suoi collegamenti con attori nazionali e internazionali della destra estrema”. A tal riguardo, la copresidente della SpD ha avvertito che la destra radicale si radicalizzando “oltre i confini” della Germania e mostra “un'elevata propensione alla violenza”. Le dichiarazioni di Esken fanno seguito alla dimostrazione tenuta presso il Bundestag a Berlino, il 18 novembre scorso, dai negazionisti del coronavirus e dagli oppositori delle norme anticontagio. In quell'occasione, rappresentanti di AfD hanno consentito a sostenitori del partito presenti tra i manifestanti di entrare nel parlamento federale, protetto dalla polizia. I dimostranti hanno aggredito e insultato i deputati degli altri partiti. Per Esken, ciò dimostra come AfD stia collaborando sempre più con l'estrema destra, che “non si astiene da azioni criminali”. I fatti del 18 novembre hanno avviato un acceso dibattito su un possibile divieto di AfD come formazione della destra radicale da parte della Corte costituzionale federale (Bverfg). (Geb)