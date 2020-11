Germania: politologo Borstel, AfD più pericolosa dei neonazisti NpD

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formazione nazionalconservtrice che raccoglie consensi anche nell'estrema destra, Alternativa per la Germania è “più pericolosa” dei neonazisti del Partito nazionaldemocratico tedesco (NpD). È quanto affermato da Dierk Borstel, politologo della Scuola universitaria superiore di Dortmund specializzato negli studi sulla destra radicale. Intervistato dal settimanale “Die Zeit”, Borstel è intervenuto nel dibattito in corso in Germania sulla messa al bando di AfD.Il partito è stato inondato di critiche e accuse per aver permesso l'accesso al Bundestag ad alcuni dimostranti della manifestazione contro le norme anticontagio tenuta a Berlino dai negazionisti del coronavirus il 18 novembre scorso, presso il parlamento federale protetto dalla polizia. In seguito, il ministro dell'Interno della Turingia, Georg Maier, ha chiesto la messa al bando di AfD nel caso di una sua ulteriore radicalizzazione. Per Borstel, è difficile che il partito possa essere vietato. A tal fine, come stabilito dalla Corte costituzionale federale (Bverfg) in una sentenza del 2017 sulla NpD, una formazione deve avere una reale possibilità di giungere al potere e deve avere sia un'ideologia sia obiettivi incompatibili con la Legge fondamentale tedesca. Secondo il politologo, AfD può effettivamente giungere al potere, ma “è più difficile valutare ideologia e obiettivi” del partito. (segue) (Geb)