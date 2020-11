Germania: politologo Borstel, AfD più pericolosa dei neonazisti NpD (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Corrente ultrà, l'Ala (“Der Fluegel”) si sta ulteriormente rafforzando, seppure formalmente disciolta il 30 aprile scorso. Tuttavia, l'ultradestra “non si è ancora pienamente affermata” nella dirigenza del partito. Come evidenziato da Borstel, “a livello federale” AfD sta “ancora cercando una posizione chiara”. Diviene, quindi, “concepibile” soltanto un “divieto parziale”, ossia per alcune sezioni di AfD, a livello di Land o circondario. Inoltre, una messa al bando sarebbe “un grande regalo” per il partito, con l'effetto paradossale di mobilitare il consenso, soprattutto per la corrente estremista. È qui che per Borstel, AfD è più pericolosa per la liberaldemocrazia tedesca della NpD. AfD è, infatti, già forte e raccoglie un gruppo di elettori “più ampio” della NpD, ormai irrilevante. Inoltre, il partito nazionalconservatore ha per i propri membri “opportunità di carriera” che i neonazisti “non potrebbero mai offrire”. (Geb)