Farnesina: Sereni al lancio antenna in Kosovo della Mediterranean Women Mediation Network

- La Mediterranean Women Mediation Network riflette la lunga tradizione dell’Italia nella promozione dei diritti delle donne e dell’uguaglianza di genere. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, aprendo i lavori della videoconferenza di presentazione dell’antenna in Kosovo della Mediterranean Women Mediators Network, un progetto lanciato, promosso e finanziato dalla Farnesina, in collaborazione con l’Istituto affari internazionali e Women in International Security Italy. “Promuovere la partecipazione delle donne nei processi di pace, nell’azione di mediazione e di consolidamento della pace nell'area del Mediterraneo è fondamentale per la pace e la sicurezza globali. Per questo, si è cercata ogni sinergia con altre reti regionali di donne mediatrici e si è costituita la Global Alliance of Regional Women Mediators Networks”, ha dichiarato Sereni secondo quanto riporta una nota della Farnesina. “Quest'anno si celebra il 20mo anniversario della Risoluzione 1325 su Donne Pace e Sicurezza, dobbiamo raddoppiare gli sforzi per attuarla pienamente. Le donne sono infatti ancora fortemente sottorappresentate nei processi di pace, nonostante il loro significativo contributo alla risoluzione dei conflitti. È dunque più urgente che mai dare impulso a un vero e proprio cambio di paradigma sul ruolo femminile nella soluzione delle crisi”, ha aggiunto la viceministra. (segue) (Res)