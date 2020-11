Farnesina: Sereni al lancio antenna in Kosovo della Mediterranean Women Mediation Network (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La realizzazione di antenne locali - ha detto ancora Sereni - è di fondamentale importanza per questa nostra Rete. Per questo siamo particolarmente lieti di inaugurare oggi l’antenna in Kosovo, che rappresenta un passo significativo anche nello stretto rapporto costruito in questi anni tra Roma e Pristina. Abbiamo accolto con favore la ripresa del dialogo sotto egida Ue tra Kosovo e Serbia, e sosteniamo fortemente l’azione del rappresentante speciale dell'Ue Miroslav Lajcak per un accordo sostenibile e duraturo che garantisca pace e stabilità alla regione”. La viceministra ha concluso: “La partecipazione italiana alla Kfor testimonia la continuità e il livello del nostro impegno per la stabilità del Paese. Un impegno che va oltre il tema della sicurezza, ampliandosi al sostegno alla giovane democrazia kosovara nel processo di costruzione di istituzioni basate su valori democratici. Un processo fondamentale per una sua futura integrazione nella più ampia famiglia europea”. (Res)