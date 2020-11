Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, Belgrado e Pristina dimostrano impegno verso il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti coinvolte nel dialogo tra Belgrado e Pristina stanno dimostrando "impegno nei negoziati". Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, secondo quanto riporta oggi l'emittente "Voice of America". Lajcak, che ha partecipato ieri ad una videoconferenza organizzata dall'Università John Hopkins di Washington, si è detto ottimista riguardo al processo di dialogo. Il rappresentante di Bruxelles ha ribadito l'aspettativa che nei prossimi mesi possa essere raggiunto un accordo sulla normalizzazione complessiva delle relazioni tra Kosovo e Serbia. "Quando non c'era dialogo, c'era instabilità. Adesso che le due parti parlano, si ha l'impressione che le cose siano sotto controllo. Inoltre, il dialogo non può essere ignorato. Le due parti vogliono un futuro europeo e sanno che l'unico modo per farlo è attraverso il dialogo", ha detto Lajcak. (segue) (Seb)