Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak, Belgrado e Pristina dimostrano impegno verso il dialogo (3)

- L'ipotesi di uno scambio di territori, ha poi precisato l'inviato, "non è più un argomento di dialogo". "Molti hanno osservato che questo significherebbe aprire un 'vaso di Pandora'. L'Ue non è d'accordo con la filosofia 'qualunque cosa le due parti concordino, deve essere accettata'. Siamo i custodi dei valori europei, la soluzione deve avvicinare le due parti ed essere accettabile per l'Unione", ha detto Lajcak. Alla domanda sull'esistenza di "terze parti" che non hanno interesse a vedere risolta la controversia tra Serbia e Kosovo nel loro percorso verso l'Ue, Lajcak ha replicato che "non c'è motivo di preoccupazione". (segue) (Seb)