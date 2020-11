Kosovo-Italia: ambasciatore Zemaj incontra rappresentante permanente alla Nato Talò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore kosovaro presso l'Unione europea, Astrit Zemaj, ha incontrato il rappresentante permanente italiano alla Nato, ambasciatore Francesco Talò. Lo ha annunciato lo stesso diplomatico kosovaro tramite Twitter. "Kosovo e Italia rimangono impegnati ad un'eccellente cooperazione. L'integrazione nella Nato e nell'Ue è un obiettivo strategico per il Kosovo", ha affermato Zemaj. "Italia e Kosovo sono forti e storici partner bilaterali. Attraverso il comando della missione Nato Kfor, l'Italia rimane fortemente impegnata alla pace ed alla stabilità del Kosovo, per il presente e per il futuro", si legge in un post della rappresentanza italiana alla Nato dopo l'incontro tra Zemaj e Talò. (Alt)