Kosovo: fonti stampa, ministero Esteri non consente visita presidente serbo Vucic

- Il ministero degli Affari esteri e della diaspora del Kosovo ha dichiarato che non consentirà la visita nel Paese del presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Secondo quanto riferito dal portale di informazione "Gazeta Express”, giovedì 19 novembre Vucic ha presentato una richiesta per recarsi in visita in Kosovo insieme a tre ministri serbi. La delegazione avrebbe dovuto includere, oltre allo stesso capo di Stato anche il ministro dell'Interno serbo Aleksandar Vulin, il direttore dell'Ufficio serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, e il suo predecessore nell’incarico Marko Djuric. La richiesta per la visita è arrivata in seguito alla scoperta di una fossa comune in Serbia che si sospetta contenga i resti di albanesi del Kosovo uccisi nel conflitto nel 1999. (Alt)