Business news: Brasile, ministero Economia migliora previsioni Pil, calo 4,5 per cento nel 2020

- Il ministero dell'Economia del Brasile ha rivisto al rialzo la stima della performance economica del paese nel 2020, ipotizzando un calo del 4,5 per cento, contro il -4,7 per cento stimato in precedenza. "Il miglioramento della proiezione è dovuto ai risultati positivi dei principali indicatori mensili raccolti dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Va inoltre evidenziata l'attesa di un raccolto agricolo da record, in crescita del 4,4 per cento rispetto al 2019", si legge nel documento del ministero. Nonostante il miglioramento delle stime, quella del 2020 potrebbe essere la peggiore recessione della storia del paese dal 1901. Finora il record negativo, con il Pil in calo del 4,35 per cento, si era registrato nel 1990. Il paese, in termini di contagi e vittime tra i più penalizzati dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus, ha chiuso il secondo trimestre con un calo record dell'11,4 per cento del Pil su anno, il 2,5 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Pur se inferiore alle attese, si tratta del calo più intenso da quando l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha iniziato a calcolare il Pil trimestrale, nel 1996. (Res)