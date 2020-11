Business news: Usa-Venezuela, esteso fino a giugno 2021 permesso a 5 imprese di operare con Pdvsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha rinnovato una licenza che permette a cinque imprese nazionali del settore petrolifero di continuare ad operare in Venezuela per altri sei mesi, nonostante le sanzioni imposte dalla Casa Bianca alla copmagnia energetica Petrobras (Pdvsa). La licenza "8G" pubblicata dall'Ufficio statunitense per il controllo delle attività estere (Ofac) estende fino al 3 giugno 2021 il tempo concesso alla Chevron, una delle più grandi compagnie del settore, per operare nel paese caraibico. Il provvedimento, che offre una riserva ai decreti presidenziali 13850 e 13884, interessa inoltre le aziende di servizio Schlumberger, Baker Hughes e Weatherford International. La misura garantisce la sicurezza del personale delle copmagnie, così come gli asset delle imprese. Al tempo stesso però impedisce nuove perforazioni, estrazioni, lavorazioni, trasporto, acquisto e vendita nonché invio di petrolio o derivati di origine venezuelana. Inoltre mantiene il divieto sulla costruzione o il miglioramento di pozzi o la contrattazione di nuovo personale se non per ragioni di sicurezza. (Res)