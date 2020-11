Business news: Argentina, Camera dei deputati approva Legge di Bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati dell'Argentina ha approvato martedì in terza lettura la Legge di bilancio per il 2021. La prima "finanziaria" del governo di Alberto Fernandez, elaborata dal ministro dell'Economia Martin Guzman, prevede una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. Il 65 per cento delle partite di bilancio verrà destinato inoltre a spese sociali. Si tratta del programma economico con il quale il governo Fernandez punta a risollevare le sorti di un'economia tuttora al bordo del default ed in recessione da oltre tre anni. L'approvazione della Legge di Bilancio rappresenta infatti un passaggio decisivo anche in vista del negoziato in corso con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per la ristrutturazione del programma Stand By da 44 miliardi di dollari accordato nel 2018. (Res)