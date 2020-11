Business news: Imprese, presentata la nuova guida agli affari in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, il manager director di Gm Venture, Graziano Messana, ed il partner audit e Head Italian Desk di Kpmg Brasile, Luca Esposito, hanno presentato la nuova "Guida agli affari in Brasile" nel corso di un evento virtuale moderato dal presidente di Lide Italia, Juan Barberis. Indirizzata agli operatori economici italiani interessati al mercato brasiliano, la guida è stata realizzata da ambasciata e Gm Venture, in collaborazione con Kpmg. L'ambasciatore Azzarello ha sottolineato "l'intenso lavoro di squadra tra istituzioni e settore privato che ha portato ad un aggiornamento dell'ultima edizione della guida, arricchita di nuovi contenuti e dati che tengono conto dell'accelerazione del processo di trasformazione digitale e del mutato contesto socio-economico provocati dalla pandemia". "Mi auguro che essa possa rappresentare lo spunto per nuove storie di successo della già importante, qualitativamente e quantitativamente, presenza imprenditoriale italiana in Brasile, fatta di colossi e di medio-piccole imprese, con tante storie di successi, attuali e potenziali", ha detto il diplomatico. (Res)