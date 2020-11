Business news: Brasile, Fitch mantiene l'outlook negativo sul debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch ha mantenuto negativo l'outlook sul debito pubblico del Brasile. La decisione arriva sei mesi dopo la decisione di declassare le prospettive di tenuta fiscale del paese. L'outlook negativo significa che l'agenzia potrebbe declassare il paese nei prossimi mesi o anni. Attualmente Fitch assegna un rating "BB-" al Brasile, tre livelli sotto l'investment grade, concesso ai paesi che non evidenzino rischi di insolvenza sul debito pubblico. Per l'agenzia il debito pubblico lordo dovrebbe raggiungere il 95 per cento del Pil entro fine anno, in crescita del 16,7 per cento. Fitch ha tuttavia migliorato la stima di contrazione prevista per il Pil del Brasile nel 2020 portandola al 5 per cento. A settembre, l'agenzia prevedeva una contrazione del 5,8. In una nota rilasciata dall'agenzia sono stati citati i "rischi relativa a una crescita della spesa pubblica incontrollata, in un ambiente di incertezza politica e di fronte a una nuova crescita globale di casi covid-19". (Res)