Business news: Brasile, produzione industriale in aumento a ottobre

- L'indice di produzione industriale in Brasile ha registrato un lieve aumento a ottobre per il quinto mese consecutivo raggiungendo i 58,3 punti. Lo riferisce la Confederazione nazionale dell'industria (Cni), sottolineando tuttavia che nel mese di aprile l'indice aveva raggiungo un livello lievemente superiore a 59,1 punti. L'indice che misura l'occupazione nel settore industriale ha raggiungo i 54,9 punti. Si tratta del terzo mese consecutivo di aumento. Secondo la Cni, valori superiori a 50 indicano un aumento della produzione e dell'occupazione rispetto al mese precedente. L'indagine rileva inoltre che l'utilizzo medio della capacità installata (Uci) è stato del 74 per cento a ottobre, in crescita per il sesto mese consecutivo. A settembre l'Uci era al 72 per cento. (Res)