Usa: Giuliani distanzia team legale di Trump dall’avvocatessa Sidney Powell

- La campagna del presidente Usa Donald Trump è parsa prendere le distanze dall’ex procuratrice Sidney Powell, che pure nelle ultime settimane è stata alla testa degli sforzi legali dell’inquilino uscente della Casa Bianca, tesi a dimostrare le presunte frodi alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. In una breve nota pubblicata nel pomeriggio di ieri, 22 novembre, l’avvocato personale di Donald Trump Rudy Giuliani, e la consulente legale Jenna Ellis precisano che Powell “non è membro del team legale di Trump”, e “non è suo avvocato neanche sul piano personale”. Powell aveva però partecipato assieme a Giuliani ad una conferenza stampa di circa 90 minuti la scorsa settimana ,durante la quale gli avvocati di Trump avevano presentato elementi a sostegno delle loro accuse di irregolarità nel voto del 3 novembre. Era stato lo stesso Trump, lo scorso 14 novembre, a citare Powell – nota anche per il suo ruolo di avvocato difensore del generale Michael Flynn – tra le nuove aggiunte al suo team legale. Nei giorni scorsi Powell ha affermato in più occasioni che la squadra legale di Trump disporrebbe di prove consistenti di frode tramite i sistemi di voto elettronici di Dominion; al momento, però, la squadra legale di Trump ha prodotto a sostegno di tali accuse solamente alcune dichiarazioni giurate e valutazioni di esperti informatici. Powell e la campagna legale di Trump non hanno risposto per ora alle richieste di commenti in merito al comunicato di Giuliani. (Nys)