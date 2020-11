Usa: Biden nominerà l’ex sottosegretario Blinken alla guida del dipartimento di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden intende nominare un suo collaboratore di lunga data, Antony Blinken, alla guida del dipartimento di Stato della sua futura amministrazione presidenziale. Lo ha anticipato “Bloomberg” ieri, 22 novembre. Blinken, già sottosegretario Stato tra il 2015 e il 2017, ha assistito Biden quando questi era vicepresidente Usa, e nel 2008, quando ha partecipato alle primarie del Partito democratico, vinte da Barack Obama. Blinken è stato anche opinionista del “New York Times” e analista dell’emittente “Cnn”, ed uno dei più convinti sostenitori della presunta collusione tra il presidente Donald Trump e la Russia (“Russiagate”). “Bloomberg” ha anche anticipato che Jake Sullivan, uno dei principali collaboratori della campagna presidenziale di Hillary Clinton nel 2016, è in testa alla lista di Biden per il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. (Nys)