Infrastrutture: Cambogia, alla Cina l’appalto per il nuovo aeroporto internazionale

- Una azienda di Stato cinese, Metallurgical Corporation of China (Mcc), si è aggiudicata un contratto da 405 milioni di dollari per realizzare una grande porzione del nuovo aeroporto internazionale di Phnom Penh, in Cambogia. L’azienda è stata incaricata di progettare e realizzare il campo d’aviazione del futuro aeroporto. Pechino si è già aggiudicata altri appalti, ed è divenuta così la beneficiaria quasi esclusiva del progetto, dal prezzo complessivo di circa 1,5 miliardo di dollari. L’assegnazione dell’appalto da 402 milioni di dollari a Mcc è una importante vittoria per l’azienda cinese: si tratta del contratto estero più importante ottenuto dall’azienda dall’inizio dell’anno. Si tratta invece di un duro colpo per Cambodia Airports, l’operatore dell’attuale aeroporto internazionale di Phnom Penh controllato dal gruppo francese Vinci il cui futuro nel paese appare ora a rischio. L’aeroporto di Phnom Penh è parte dei piani del governo cambogiano per incentivare il turismo internazionale nel paese; altre infrastrutture parte di tale visione sono un nuovo resort nei pressi di Angkor Wat: in tutti i casi, però, gli esperti hanno sollevato dubbi in merito alla loro fattibilità a lungo termine. (Inn)