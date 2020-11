Difesa: Filippine, Manila primo acquirente dei missili da crociera indo-russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India e Russia stanno negoziando l’esportazione verso le Filippine del missile da crociera supersonico BrahMos, che hanno sviluppato congiuntamente. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Il missile BrahMos deve il suo nome a due fiumi: il Brahmaputra in India e il Moscova in Russia. Il sistema d’arma è prodotto da una joint venture indo-russa, BrahMos Aerospace, istituita in India nel 1998 e responsabile della progettazione, dello sviluppo e della commercializzazione del missile. Il vice ambasciatore russo in India, Roman Babushkin, ha recentemente dichiarato che che “tutti i test dell’ultima versione del missile sono stati ultimati”, che Russia e India sono al lavoro per aumentarne la gittata, e che intendono iniziare ad esportarli verso paesi terzi, a partire dalle Filippine. Un portavoce del dipartimento della Difesa filippino, Arsenio Andolong, ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” che le Filippine sono ancora impegnate nella valutazione del sistema d’arma, e non hanno ancora formalizzato un ordine di acquisto. I BrahMos fornirebbero a Manila un deterrente nel contesto delle tensioni con la Cina per la sovranità sul Mar Cinese Meridionale. Il governo filippino ha espresso pubblicamente il proprio interesse nei missili supersonici indo-russi lo scorso dicembre, precisando di volerli impiegare per la difesa costiera: il segretario della Difesa, Delfin Lorenzana, ha anticipato l’acquisto di due batterie di missili nel corso del 2020. (Fim)