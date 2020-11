Taiwan-Usa: contrammiraglio Studeman in visita ufficiosa a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contrammiraglio Michael Studeman, responsabile dell’intelligence militare statunitense per la regione dell’Asia-Pacifico, si è recato a Taiwan per una visita non annunciata, secondo fonti governative anonime citate dalla stampa taiwanese lo scorso fine settimana. L’indiscrezione non è stata confermata dal Pentagono o dal ministero della Difesa taiwanese. Il ministero degli Esteri dell’isola ha invece confermato la visita di un ufficiale statunitense, senza però precisarne l’identità. Nelle scorse settimane la stampa Usa ha anticipato anche la visita a Taiwan del direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente Usa (Epa), Andrew Wheeler, in programma a dicembre. (segue) (Cip)