Taiwan-Usa: contrammiraglio Studeman in visita ufficiosa a Taipei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti (Us Environment Protection Agency, Epa) intraprenderà una visita ufficiale a Taiwan nel mese di dicembre. Lo ha annunciato il primo ministro dell’Isola, Su Teng-chang. La visita di Wheeler sarà la terza di un funzionario governativo statunitense dallo scorso agosto. La Cina, che considera Taiwan una propria provincia secessionista, aveva reagito duramente alla visita del segretario alla Salute Alex Azar a Taipei, lo scorso agosto, e a quella del sottosegretario di Stato Keith Krach, lo scorso settembre: in entrambe le occasioni, Pechino aveva inviato aerei da combattimento sullo Stretto di Taiwan. Il premier taiwanese Su ha precisato che la visita di Wheeler è stata organizzata su invito del ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu; il funzionario statunitense terrà “discussioni bilaterali sui temi della cooperazione internazionale e della tutela dell’ambiente”. Su ha aggiunto che la visita “apporterà ulteriori benefici alle relazioni tra i due paesi”. Taipei e l’Epa non hanno fornito ulteriori dettagli, ma secondo le indiscrezioni del “New York Times”, la visita di Wheeler dovrebbe protrarsi per tre giorni. (Cip)