Usa: California, migliaia di persone manifestano contro il coprifuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone hanno manifestato in 16 diverse città della California nella serata di sabato, 21 novembre, contro le misure di distanziamento sociale e il coprifuoco decretati dal governatore democratico di quello Stato, Gavin Newsom, nell’ambito dei decreti tesi a contenere la pandemia di coronavirus. I manifestanti, che si sono riunti dalle 22 – ora d’inizio del coprifuoco – hanno esibito bandiere a sostegno del presidente Donald Trump, e cartelli con lo slogan “Aprire la California”. Una delle organizzatrici della protesta, Syndie Ly, ha denunciato come “abuso di potere” la decisione del governatore Newsom di varare i draconiani decreti che hanno inasprito le misure di distanziamento sociale sul 95 per cento del territorio dello Stato. Un altro organizzatore del movimento, Russ Taylor, ha dichiarato che “come cittadini dobbiamo essere responsabili, ma dobbiamo rifiutare di farci chiudere in una bolla di paura, e privare delle nostre libertà personali”. Nelle ultime settimane il governatore Newsom è stato bersaglio di dure critiche per aver violato i suoi stessi decreti – tra i più stringenti degli Stati Uniti – cenando segretamente con alti funzionari della sanità californiana in un ristorante di lusso, al coperto e in violazione delle norme di distanziamento sociale e dei limiti di assembramento. (Nys)