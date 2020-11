Usa: legali Trump pronti a intentare una nuova causa in Georgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli avvocati del presidente Donald Trump, Jordan Sekulow, ha annunciato che la campagna dell’inquilino uscente della Casa Bianca presenterà entro domani, 24 novembre, nuove accuse di irregolarità che inficerebbero l’esito dell’elezione presidenziale nello Stato della Georgia, dove un riconteggio manuale dei voti ha già confermato la vittoria del candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden. “Abbiamo già pronte cause legali che presenteremo in Georgia, probabilmente lunedì o martedì”, ha dichiarato Sekulow all’emittente televisiva “Newsmax”. “Non posso anticipare i dettagli al momento, ma quanto sta per arrivare in Georgia sarà scioccante”, ha aggiunto l’avvocato, precisando che le cause verranno intentate presso una corte federale. “Non è nulla di quanto abbiamo già discusso sinora. Non ne abbiamo parlato nemmeno durante la conferenza stampa” tenuta dai legali di Trump la scorsa settimana, ha detto Sekulow. Jordan Sekulow è figlio dell’avvocato Jay Sekulow, che ha difeso Trump in occasione della procedura di impeachment a suo carico per le presunte influenze indebite sul governo dell’Ucraina. (Nys)