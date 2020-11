Business news: Brasile, Banca centrale, rischio contrazione economia da estensione bonus Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Banca centrale del Brasile (Bc), Roberto Campos Neto, ha avvertito dei pericoli di una nuova contrazione economica legata all'eventuale prolungamento del programma di sussidi varati dal governo. "Abbiamo superato un punto di non ritorno. Estendere ulteriormente gli aiuti può ora significare meno effetti positivi. È stato grazie al rispetto del limite alla spesa che ci ha permesso di spendere di più nella pandemia. Appena il vincolo del tetto di spesa ha iniziato a essere messo in discussione il mercato ha reagito negativamente", ha affermato Campos Neto alla terza Conferenza annuale per America Latina organizzata da Chatham House e dalla Banca di sviluppo latino americana (Caf). Il programma sotto osservazione prevede il pagamento di bonus di emergenza in favore di lavoratori precari, microimprenditori individuali, lavoratori autonomi e disoccupati per sostenerne il reddito nel corso della pandemia di coronavirus (segue) (Res)