Business news: Brasile, Embraer firma commessa con le Forze armate ungheresi per due aerei Kc-390

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha firmato una commessa per la vendita di due velivoli da trasporto multiuso di nuova generazione Embraer C-390 Millennium, nella configurazione di rifornimento aereo (Aar), denominati KC-390 con il governo dell'Ungheria. Il contratto prevede anche servizi e supporto oltre che la formazione di piloti e tecnici. L'acquisizione rientra nel piano di ammodernamento tecnico delle Forze armate ungheresi, in particolare nelle funzioni di trasporto aereo tattico, Aar, evacuazione medica e altre missioni di interesse pubblico. La consegna dei velivoli è prevista per l'inizio del 2023. (Res)