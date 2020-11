Business news: Argentina, Camera dei deputati approva in prima lettura tassa patrimoniale a "grandi fortune"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati dell'Argentina ha approvato in prima lettura un progetto legge che crea una nuova tassa unica e straordinaria ai grandi patrimoni. Il testo è stato approvato all'alba di mercoledì (ora locale) con 133 voti a favore, 115 contrari e 2 astensioni al termine di una lunghissima seduta, nel corso della quale era stata approvata in precedenza in via definitiva anche la Legge di Bilancio. Il "Contributo solidale e straordinario per aiutare a moderare gli effetti della pandemia", questo il nome completo del testo che punta a riscuotere circa 3 miliardi di euro con un prelievo unico agli argentini in possesso di "grandi fortune", aveva già sollevato fortissime polemiche prima ancora del suo ingresso in parlamento ed è tacciato dall'opposizione di centrodestra come un vero e proprio abuso impositivo. L'iniziativa reca la firma del deputato Maximo Kirchner, figlio degli ex presidenti Nestor e Cristina Kirchner, anch'egli compreso tra i potenziali contribuenti dell'imposta straordinaria. (Res)