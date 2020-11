Business news: Brasile, governo inserisce compagnia telecomunicazioni Telebras nella lista di privatizzazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato un decreto che inserisce la compagnia statale di telecomunicazioni Telebras nella lista delle società pubbliche da privatizzare nell'ambito del Programma di partenariato e investimento (Ppi) curato dal ministero dell'Economia. La Telebras è una compagnia pubblica federale costituita sotto forma di società a capitale misto, quotata in borsa, collegata al ministero delle Comunicazioni e responsabile dell'attuazione delle politiche di telecomunicazioni pubbliche del Brasile. Creata nel 1972 per gestire le telecomunicazioni in forma di monopolio, la società nel 1998 è stata dismessa dopo un processo di privatizzazione in cui è stata divisa in dodici società separate, soprannominate "Baby Bras", prima di essere messe all'asta a offerenti privati. La compagnia è stata poi ricreata come società mista nel 2010 per occuparsi dell'organizzazione dei servizi di telecomunicazioni. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto, le attribuzioni passano dal ministero della Comunicazione al consiglio Ppi del ministero dell'Economia. (Res)