Business news: Brasile, ministro Economia conferma prestito di 3 miliardi di dollari dalla banca del Brics

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha annunciato che il paese riceverà a breve un prestito da 3 miliardi di dollari da utilizzare in investimenti da parte della Nuova banca di sviluppo (Ndb), istituita dal gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). "La banca è stata fondata nel 2016, da allora il Brasile aveva preso in prestito solo 700 milioni di dollari. Nei prossimi due, tre mesi avremo 3 miliardi di dollari da utilizzare per investimenti in infrastrutture e nella lotta contro il coronavirus, per investimenti in infrastrutture", ha dichiarato Guedes nel corso del discorso di apertura dell'evento Melhores e Maiores organizzato dalla rivista "Exame". A luglio la Ndb aveva già approvato un prestito di emergenza da 1 miliardo di dollari in favore del Brasile per contribuire a ridurre gli impatti socio-economici della pandemia di Covid-19. Il prestito si somma agli altri 4 miliardi di dollari che il governo del Brasile ha raccolto lo scorso mese presso l'Agenzia francese di sviluppo, la Banca di sviluppo tedesca (Kfw), la Banca interamericana di sviluppo (Bid), la Banca mondiale (Bm), la Banca di sviluppo dell'America latina, (Caf). (Res)