Business news: Brasile, ministro Economia ipotizza vendita riserve dollari per ridurre il debito pubblico

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, si è detto pronto a fare "tutto il necessario" per ridurre il debito pubblico, non escludendo la possibilità "anche di vendere alcune riserve". "La nostra logica è molto semplice. Il debito deve diminuire. E il modo per farlo è vendere asset, privatizzare, ridurre la leva finanziaria delle banche pubbliche, ridurre il debito interno e persino vendere un po' di riserve", ha detto Guedes in un evento promosso dalla banca commerciale Bradesco. Secondo le stime del dipartimento del Tesoro il debito pubblico federale brasiliano dovrebbe chiudere l'anno al 96 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). La previsione è che il debito continuerà a crescere e supererà il 100 per cento del Pil nel 2025. (Res)