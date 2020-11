Usa: Biden sotto pressione per processare Trump dopo l’uscita dalla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, è sotto pressione da parte del suo partito per mobilitare il dipartimento di Giustizia contro il presidente uscente Donald Trump, una volta che quest’ultimo abbia lasciato la Casa Bianca, il prossimo gennaio. Lo scrive il quotidiano “The Hill”. La vittoria di Biden alle elezioni dello scorso 3 novembre dovrebbe essere formalizzata dai grandi elettori il mese prossimo: Trump, che denuncia frodi elettorali ai suoi danni, ha rifiutato di riconoscere la vittoria del suo avversario, ma al momento la battaglia legale del presidente ha conseguito scarso successo, e ribaltare per via giudiziaria l’esito ufficiale del voto in diversi Stati chiave appare uno scenario assai irrealistico: una volta lasciata la Casa Bianca, Trump perderebbe una serie di tutele legali riconosciute al presidente, ma i Democratici guardano già con preoccupazione ad una nuova candidatura di Trump alla presidenza Usa, nel 2024. (segue) (Nys)