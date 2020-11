Usa: Biden sotto pressione per processare Trump dopo l’uscita dalla Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun presidente nella storia degli Stati Uniti è mai stato processato su iniziativa dell’amministrazione presidenziale succedutagli. Numerose figure pubbliche, specie nell’ala radicale del Partito democratico, chiedono però che una futura amministrazione Biden aggiunta il peso del dipartimento di Giustizia ad alcune indagini avviate dalla magistratura di New York in merito agli affari passati di Trump e delle sue società. Esponenti di spicco dell’ala progressista del Partito democratico, come la deputata Alexandria Ocasio Cortez, si sono spinti sino a chiedere vere e proprie liste di proscrizione non soltanto per Trump, ma anche per i suoi collaboratori: tale posizione, che stride con la promessa di Biden di chiudere il capitolo della presidenza Trump, e risanare le fratture ideologiche del paese, è condivisa da numerosi esponenti del Partito democratico e dei media: la scorsa settimana, ad esempio, il deputato democratico Bill Pascrell ha dichiarato che “Donald Trump e i suoi principali collaboratori devono essere processati per crimini contro la nostra nazione e contro la Costituzione”. (Nys)