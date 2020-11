Bulgaria: Covid, per vice ministro Salute sistema sanitario "non è nel caos"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro della Salute bulgaro, Boiko Penkov, ha respinto le accuse secondo cui "il sistema sanitario sia nel caos" da parte di alcuni media. Nel corso di un'intervista alla radio nazionale bulgara Penkov ha affermato che il Paese si trova in una "situazione pandemica speciale". Il vice ministro ha spiegato di essere stato in prima linea durante le epidemie influenzali "e la situazione era terribile come lo è ora". "Il governo ha compiuto sforzi per negoziare sui vaccini", ha aggiunto chiarendo che la Bulgaria ha partecipato ai negoziati a livello europeo per la fornitura di medicinali per il trattamento dei pazienti con Covid-19. “Molte cose si stanno facendo e continuano ad essere fatte. Stiamo lavorando ad alta velocità", ha continuato Penkov. “Il problema non è con le strutture ospedaliere, ma con il personale. I nostri medici e infermieri sono anziani, hanno problemi cronici, hanno paura per se stessi e per i loro caro", ha proseguito il vice ministro. (Seb)