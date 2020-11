Nagorno-Karabakh: giunto ad Erevan aereo con aiuti francesi per popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo con a bordo aiuti dalla Francia a favore degli abitanti del Nagorno-Karabakh è atterrato oggi ad Erevan, capitale dell'Armenia nell'ambito di un "aiuto alla popolazione armena colpita dal conflitto del Nagorno-Karabakh". Lo ha reso noto il ministero degli Affari esteri francese in un comunicato stampa. In linea con quanto annunciato ieri dal presidente francese, Emmanuel Macron, un primo volo cargo è arrivato oggi pomeriggio a Erevan con a bordo "attrezzature mediche di emergenza, in particolare una postazione sanitaria mobile che consente la cura di 500 persone, ma anche coperte e kit per l'igiene", ha spiegato il dicastero degli Esteri. "La Francia, amica dell'Armenia e del popolo armeno, è dalla nostra parte", ha twittato il primo ministro armeno Nikol Pashinian, salutando l'arrivo di questo primo aereo cargo. Un secondo aereo con donazioni raccolte da associazioni francesi dovrebbe arrivare ad Erevan il prossimo venerdì. (Frp)