Cipro-Slovacchia: domani incontro a Nicosia tra ministri degli Esteri, focus su rapporti con Turchia

- Il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides riceverà domani a Nicosia l'omologo slovacco, Ivan Korcok. Al centro dei colloqui, le relazioni bilaterali, la questione di Cipro e la recente visita del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione del 37mo anniversario dell’autoproclamazione della Repubblica turca di Cipro del Nord, riconosciuta come tale solo da Ankara, nella parte recintata della città di Famagosta, nota come Varosha, oltre alla situazione nel Mediterraneo orientale. Secondo la stampa cipriota, i due ministri discuteranno anche di questioni legate all'agenda dell'Ue, tra cui l'allargamento, l'immigrazione, le relazioni euro-turche, il dibattito sul futuro dell'Europa, nonché le questioni regionali e internazionali di interesse comune. Christodoulides e Korcok terranno un incontro presso il ministero degli Esteri di Nicosia a cui faranno seguito le consultazioni con la partecipazione delle delegazioni ufficiali dei due Paesi. (Res)