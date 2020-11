Business news:Brasile, da inizio 2020 fornitura gas dalla Bolivia in calo dell'11 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera del commercio estero (Camex) del Brasile ha reso noto che la fornitura di gas naturale dalla Bolivia è diminuita del 10,9 per cento nei primi 10 mesi del 2020 rispetto alla stesso periodo dello scorso anno. Secondo il ministero dell'Economia, da cui la Camex dipende, il Brasile tra gennaio e ottobre ha acquistato dal paese vicino gas per 825,4 milioni di dollari rispetto ai 926,8 milioni di dollari dello stesso periodo nel 2019. Negli ultimi 5 anni, il calo è stato del 61,6 per cento. Di contro nell'ultimo anno fino a ottobre il Brasile ha visto crescere la propria produzione di gas naturale del 4,73 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La fornitura di gas dalla Bolivia è al centro di una recente disputa tra i due paesi. (Res)